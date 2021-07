La industria alerta de la dificultad de cumplir con los objetivos de reducción de emisiones con la tecnología actual

El gas es la cuarta fase tecnológica que ha vivido este sector y que les ha permitido reducir ya sus emisiones de CO2 en un 52% desde 1980. “Hoy por hoy no hay alternativa energética que nos permita alcanzar el pico de temperatura que necesitamos de manera constante”. La pregunta para la que todavía no tienen respuesta es: ¿Cómo continúan con la descarbonización que se les pide?

Pero es que, aunque la generación de megavatios no fuera un problema, tampoco sería una opción viable. Los hornos industriales eléctricos actuales no consiguen alcanzar los 1.200 grados necesarios para cocer la arcilla. Una posibilidad de aplicación en las azulejeras sería trocear el proceso de cocción y aplicar hornos eléctricos en las fases que no necesitan tanta temperatura. En esa línea se está trabajando, pero el gas natural no se conseguiría eliminar del todo.