Justin Kan, cofundador de Twitch, comparte qué lecciones de vida aprendió con el fracaso de Atrium

Lecciones de vida

No mirar hacia adentro y hacer grandes preguntas. "No descubrir mi motivación intrínseca hizo que fuera imposible resistir en situaciones difíciles. Tampoco tenía pasión ni interés real por la tecnología legal", apunta.

No definir nuestro 'quién' desde el principio. "No estaba claro a quién servía Atrium; los abogados o los clientes que compraban nuestros servicios legales. Sin hacer la distinción, caímos en el abismo de intentar ser todo para todos", relata Kan

Priorizar el crecimiento sobre el producto. "Si bien hicimos crecer con éxito nuestra base de clientes, no pudimos retenerlos. Simplemente no habíamos dedicado el tiempo suficiente a descubrir nuestro producto", clarifica.

"Mis fracasos no me definen. Es una mierda tener que cerrar una empresa. No fui el único afectado y decepcioné a mucha gente", confiesa. Pero, también deja un mensaje claro: lidiar con el fracaso es lo que nos hace avanzar. "La fe en mí mismo de que emergería como una persona mejor y más fuerte me condujo a descubrimientos personales que superaron mis expectativas más locas", relata. Kan termina la historia de Atrium invitando a todos sus seguidores a "estar orgullosos" de sus fracasos y llevarlos "como una medalla".