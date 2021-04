Preocupados por las canas hace un año y ahora las peluquerías están en la ruina

El presidente del Consejo Nacional de Empresas de Peluquerías y Estética (CONEPE) describe así lo que pasó entonces: “La gente se pensó que íbamos a hacer vida normal a partir de mayo. Pero ha sido todo lo contrario, vinieron las restricciones, las diferentes olas. La gente a partir de 60 años no ha querido salir por miedo a contagiarse. Y el resto está teletrabajando. No hay cenas, no ha habido Navidad ni fiestas. Así que la gente no va a las peluquerías”.