Las nuevas ETT digitales, la vía que exploran Deliveroo y Glovo para contratar a sus 'riders'

Muchos otros repartidores están a la espera de que estas empresas de delivery hagan algún movimiento y les ofrezcan un contrato de trabajo. “Estamos a la expectativa. Oficialmente no nos han dicho nada”, explica Dani Gutiérrez. Este portavoz de RiderXDerechos sí tiene conocimiento de que estos gigantes del sector se han puesto en contacto con empresas de trabajo temporal y otras plataformas de reparto para explorar la posibilidad de contratar a los ‘riders’ a través de ellas. “Es otro fraude de ley. No vamos a consentir pasar del fraude de autónomos a fraude de subcontratas. No puede ser que una empresa de repartidores tenga cero repartidores en nómina”, avisa Gutiérrez.