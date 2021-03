Cuanto tu negocio es vaciar el de otros: "Antes desocupaba una oficina al mes; ahora hasta 15"

La pandemia ha quintuplicado los servicios de las empresas que se dedican a vaciar oficinas y pisos respecto al año anterior

Según el propietario de 'Vaciamos y Donamos' algunos propietarios "se han puesto a llorar al ver como se vacía la tienda"

Toni Parra tiene su almacén de segunda mano al 100% y se ve obligado a desechar muchos artículos en buen estado y sin estrenar

Oficinas, comercios y hoteles continúan cerrando. La pandemia de la Covid-19 ha destruido más de 20.000 empresas en Cataluña desde febrero, según los datos elaborados por la Cambra de Comerç de Barcelona. Muchas de ellas en quiebra sin la posibilidad de sacar adelante un negocio, que a causa de las restricciones y la falta de ayudas, han tenido que colgar el cartel de cerrado, bajar la persiana y, por supuesto, vaciar el local.

De esto último se encarga Toni Parra, propietario de 'Vaciamos y Donamos' que ha incrementado su trabajo a consecuencia de la quiebra y el consecuente cierre de muchos locales catalanes. "Antes del coronavirus vaciábamos una oficina al mes, tanto a nivel empresarial como negocio, y unos tres pisos a la semana. Ahora, hay semanas que vacío hasta 40-50 pisos y entre 10-15 negocios", señala el empresario a NIUS, que en 2020 ha multiplicado por cinco sus servicios y facturado tres veces más que en 2019.

Ojalá los clientes no me hubieran llamado, no quiero el dinero de gente que lo está perdiendo todo o se está endeudando

Desde hace 9 años, Toni trabaja en este sector y, además, es propietario de una tienda de segunda mano donde expone la mayoría de los productos que recoge de los locales y que, por primera vez, vende productos sin estrenar y con etiqueta. Un hecho, que "nunca hubiera imaginado" y que, a su vez, le produce tristeza: "Ojalá los clientes no me hubieran llamado, no quiero el dinero de gente que lo está perdiendo todo, se queda en la ruina o se endeudan. Cuando contrato trabajadores, les digo lo mismo, ojalá no te hubiera necesitado", nos cuenta el joven que explica que, en ocasiones, "algunos propietarios se han puesto a llorar al ver como se vacía la tienda, incluso diciendo que algunas cosas las continúan pagando"

Según Parra, los pequeños comercios son los que "lo notan más" pero los más afectados han sido las academias en general como las de inglés, de matemáticas o de refuerzo escolar que han tenido que deshacerse de todas las sillas y las mesas. Las tiendas de ropa de barrio y mercerías son también uno de los clientes más habituales, al igual que los bares pequeños, que debido a las fuertes restricciones en la restauración no han podido volver a servir.

En el almacén ya no me cabe nada, estoy al 100% o incluso más

Sin embargo, lo que más les ha sorprendido este año es un servicio en especial: un hotel de cinco estrellas que no pudo hacer frente, como muchos otros, a la pandemia. "Me llevé centenares de espejos y 200 muebles bares con nevera a medida valorados en 800€. Tengo tantos productos que solo me pude quedar 20", explica a NIUS el propietario de 'Vaciamos y Donamos'.