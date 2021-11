De ganar 5.000 euros al mes a perder 4.000: las cuentas de un transportista tras la pandemia

“Llega un momento en que los costes son superiores a los ingresos, y entonces no es viable mantener esto. Puedes tener pérdidas durante un mes o dos, pero si se acumulan y no ves cambios es mejor cerrar la empresa ”.

Por eso Paco se plantea esperar “un poco de tiempo” para ver si la situación cambia. “No puedo estar perdiendo dinero así, no lo aguanto. Tendré que quitar camiones, o quedarme yo solo trabajando”. Y eso que él, dice, sí ha podido trasladar algo de esa subida de los costes a las tarifas de los clientes , aunque no ha sido suficiente. “Ellos tampoco pueden pagarte mucho más y la subida del combustible es superior. Aunque subas un poco las tarifas no cubres tus gastos”.

Pero, para Paco, el principal problema, el más urgente, es que el Gobierno articule medidas directas para contrarrestar la subida del gasóleo. “Es fundamental que nos ayuden con ese el tema, porque es nuestro coste más grande y si no, no podemos subsistir. Ahora mismo, trabajar es solo pagar”.

A pesar de eso, no tiene intención de sumarse al paro convocado. “Si nos dejan salir, nosotros trabajaremos porque no creo que esa sea la solución. Necesitamos que nos ayude el Gobierno, no que la gente se quede sin suministros la semana antes de navidad. Los autónomos, como yo, y los transportistas no creo que estén muy a favor de esa medida”, explica.