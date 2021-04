La planta de Airbus en Puerto Real: un futuro en el aire

“Puede pasar lo de Delphi, ¿por qué no?”, responde serio Tomás Nuñez, que acampa junto a otros miembros de su sindicato, CGT, a las puertas de la factoría. “ Airbus se ha convertido en una multinacional privada que cotiza en bolsa. Sin embargo España mantiene un cuatro por ciento en la empresa, y los franceses y alemanes un once. Por ahí, por ese capital público es por donde podemos tener la esperanza de que no pase”.

"Puerto Real no puede permitirse una nueva deslocalización de la Industria"

"La industria auxiliar también está volcada con que la planta de Puerto Real no se cierre", cuenta Sergio García, que comparte con los trabajadores de Airbus el desayuno. "Al igual que los compañeros de Airbus, el sustento de nuestras casas depende de esta factoría".

"Puerto Real no puede permitirse una nueva deslocalización de la industria", señala la alcaldesa de la localidad, Elena Amaya. "Airbus no sólo da trabajo a su plantilla. Hay muchos empleos indirectos. Puerto Real, como referente industrial que es, no puede permitirse el desmantelamiento de un planta del sector aeroespacial".