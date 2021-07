El PSOE se queda solo en su negativa a recortar el IVA de las peluquerías: "No tengo dinero ni para despedir a mis empleados"

A su cargo tiene tres empleados que han estado cobrando tarde las nóminas. “Los gastos superan los ingresos. He tenido que vender mi coche para inyectar el dinero en la empresa y no tener que despedir a nadie”, explica Cristina. “Con lo poco que tengo estoy intentando tirar, a ver si no tengo que cerrar. Pero no tengo ni dinero para despedir a mis empleados’”. Las bodas, los bautizos o las comuniones son el gran motor de facturación para los salones de belleza. Pero ahora hay muchas menos celebraciones y por tanto menos clientes en los salones