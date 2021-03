Maroto defiende las ayudas a Plus Ultra: “Cualquier rescate a una aerolínea es necesario”

“Si no hubiera cumplido los requisitos no habría obtenido las ayudas”. Reyes Maroto ha defendido este lunes el rescate de la aerolínea Plus Ultra con 53 millones de euros. La ministra de Industria, Comercio y Turismo ha asegurado también que el proceso para recibir estas ayudas, gestionadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), es "muy riguroso".