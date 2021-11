El sector del transporte calienta motores para movilizarse ante la subida de los costes

Las empresas de transporte están dispuestas a dar un ultimátum al Gobierno. En la reunión que esta tarde mantendrá el departamento de mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera con la ministra Raquel Sánchez, las compañías darán un plazo límite “no excesivamente largo” para que el Ejecutivo ponga en marcha las medidas comprometidas hace más de un año. En este tiempo no han visto la luz y si no llegan pronto, advierten desde la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), las movilizaciones no se harán esperar porque el sector está en un “riesgo cierto de quiebra estructural”.