Victoria Torres, viticultora de La Palma: "Mi sueño es hacer un buen vino de la zona afectada por el volcán"

No es la primera vez que los palmeros ven llover cenizas sobre sus viñas

La historia de los viticultores en esta isla es un relato ancestral de adaptación al medio

Victoria Torres (47 años) recorre sus viñas cada día. Las cuida con mimo, con amor y hasta con devoción. Lo suyo con la tierra y con las uvas no fue, sin embargo, un flechazo a primera vista. Es la quinta generación de una familia de viticultores y bodegueros de La Palma, pero su pasión por este oficio es mucho más reciente. "Viví fuera de la isla durante años, hace poco más de una década regresé sin intención alguna de dedicarme a esto y entonces tuve la oportunidad de acompañar a mi padre en su día a día. Descubrí, casi sin querer, una actividad que me enganchó, que me enamoró, que me tocó el alma para siempre", explica.

Su padre enfermó y falleció en 2014. Victoria no lo dudó y cogió los mandos de la empresa. "No era una opción lógica porque no es una labor a la que aquí se dediquen tradicionalmente las mujeres", reconoce. Desde entonces ha hecho el proyecto suyo y ha ido adquiriendo más viñedos rentados en varios puntos de la isla.

Los últimos meses no han sido fáciles para ella ni para muchos de los que viven de esta profesión en La Palma. "En agosto tuvimos una ola de calor que acabó con el 80% de la cosecha de los viñedos situados al sur, y cuando estábamos en plena vendimia llegó el volcán", relata.

Pregunta. ¿Cómo os ha afectado la erupción?

Respuesta. A unos vinateros más que a otros, dependiendo del lugar donde tuvieras los viñedos. En mi caso, las viñas que heredé de mi padre están justo en Fuencaliente, en el vértice sur de La Palma, a 12 kilómetros del Cumbre Vieja, en un tapiz de variedades que se extienden desde la cota 350 hasta la cota 1200, las parcelas que están a más altura quedaron dentro de la zona de exclusión, aún no hemos podido acceder a ellas. No pudimos terminar por tanto allí la vendimia, ni después hemos podido entrar a sembrar, como pretendíamos.

Hemos sufrido terremotos, hemos vivido mucha incertidumbre, tuvimos que evacuar los vinos que teníamos en bodega allí y recoger la uva de las zonas más bajas totalmente cubiertas de ceniza, pero ha sido tan dramático lo que ha vivido la gente a nuestro alrededor que yo no puedo ni quiero quejarme.

Aún seguimos en estado de emergencia, la cosa va para largo, son muchas las carreteras afectadas, y eso está condicionando mucho el trabajo. Yo por ejemplo tengo arrendadas viñas en el noroeste de la isla, ahora tardo en llegar allí desde el sur una hora y media más que antes. Con lo cual para abordar el trabajo en el norte tengo que alojarme arriba porque es inviable hacer trayectos tan largos en carretera de montaña todos los días. Hay que adaptarse a la nueva situación, pero eso no es nuevo para los palmeros, es lo que hacemos todo el tiempo.

P. Sí, porque no es la primera vez que los palmeros veis llover cenizas sobre las viñas, de hecho tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos aprendieron a cultivar sobre ese suelo, la vid crece donde nada más puede plantarse ya...

R. Sí, de hecho la ceniza es un súper fertilizante para el futuro en las cantidades en que nos ha caído en esta zona. Aquí, hasta la propia uva se ha adaptado a crecer entre ceniza volcánica por erupciones anteriores, hay una variedad que ha desarrollado una piel mucho más gruesa para defenderse del azote del viento que levanta la ceniza y escarifica su piel.

Aquí estamos acostumbrados a adaptarnos a las adversidades, a mirar hacia delante, pero la realidad de la viticultura en La Palma es compleja, porque no es una primera actividad para casi ninguna familia de las que aún mantienen viñedo en la isla. Fue una actividad muy importante pero ha ido disminuyendo mucho la superficie de viñedo en las últimas décadas y esto es gradual y parece irreversible. No hay relevo generacional, y es algo grave porque el conocimiento que nosotros heredamos es un conocimiento de una práctica ancestral y si no tiene continuidad, si no hay transmisión oral ni práctica se va a extinguir. Recuperarlo cuando no hay escuelas es casi imposible.

Quien se incorpora ahora a esta actividad o tiene un buen maestro en casa aún, o ha tenido la práctica o está perdido. Eso se nota mucho en los manejos en el campo. Es complicado, de verdad, todo son problemas, porque donde va desapareciendo la superficie de viñedo no hay otro cultivo alternativo viable en esa cota, porque los suelos, sobre todo en la zona sur, son suelos volcánicos muy pobres.

Otro cosa es el precio del suelo en algunas zonas, por ejemplo, la zona donde surge el volcán es una zona con un clima fabuloso, fabuloso para el turismo, quiero decir. Entonces te puedes imaginar que la presión especulativa por ese suelo es importante. Hay mucha inestabilidad para que una viticultura como yo pueda acceder a ese suelo, los precios son muy elevados y no es rentable porque cuando recuperas un viñedo necesitas años de trabajo para ponerlo en producción, nosotros no sembramos viñas para nosotros sino para el futuro.

P. Un futuro incierto, además...

R. Sí, con muchos condicionantes, aparte de que no haya gente queriéndose dedicar a esta actividad, luego está la falta de lluvia, el cambio climático, la falta de conocimiento aplicado a esta nueva condición bioclimática... estos son aspectos más preocupantes que el cultivar ahora sobre un suelo lleno de ceniza porque como decías, mi padres, abuelos, tatarabuelos ya trabajaron esa circunstancia y la superaron...

Yo creo que el volcán ha sacado a la superficie todos los problemas que ya existían porque se han vuelto mucho más acuciantes y yo quiero verlo como una oportunidad para afrontarlos definitivamente, que es lo que tocaría.

P. A pesar de la adversidad de estos meses has podido salir adelante...

R. Sí, una de las cosas buenas que me han pasado es que he tenido la suerte de que Mediaset me ha comprado casi la cosecha entera de uno de nuestros vinos, un naturalmente dulce de Malvasía, que para mi es muy importante porque supone acercar a la gente un vino minoritario en su consumo, pero que es un vino de alta calidad, y creo que puede servir de impulso para el futuro de la zona donde se desarrolla esa viticultura tradicional tan espectacular, porque un naturalmente dulce es fruto de una vendimia tardía que supone muchos riesgos. Estoy muy contenta, la verdad, creo que Mediaset hace un regalo corporativo por estas fechas y buscó una bodega de La Palma para incluir en sus vinos, es algo muy solidario.

P. ¿Qué proyectos de futuro tienes?