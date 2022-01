Thomas Piketty: “Tarde o temprano habrá que subir los impuestos a los ultrarricos”

Su conclusión es clara: “Ha habido un gran movimiento hacia la igualdad en toda Europa Occidental desde finales del siglo XVIII. No he pensado en el mundo soviético al escribir el libro, sino en Francia, España, Alemania, Italia, Suecia… Estos países han aumentado el acceso a la educación y la sanidad, han adoptado una fiscalidad progresiva… Todo este movimiento ha dejado una gran prosperidad y ha aumentado la igualdad. A partir de la Revolución Francesa vemos cómo se acaba con los privilegios fiscales de los más ricos, luego viene el fin de la esclavitud en Santo Domingo, el fin del colonialismo durante todo el siglo XIX y las discriminaciones que generaba que tiene su colofón en el fin del apartheid en Sudáfrica”.

Si bien es cierto que la igualdad se ha considerado un defecto comunista en muchas ocasiones para contraponerlo a la libertad como virtud liberal, Piketty considera que se trata de una falacia retórica que no puede tomarse en serio: “Solo la gente muy conservadora usa el argumento del comunismo soviético para contraponer libertad e igualdad y justificar que el movimiento hacia la igualdad no es bueno. En Suecia, en Alemania… ese argumento no se escucha nunca”.