España permite desde este lunes la llegada de turistas británicos

"España estará encantada, encantadísima, de acoger a turistas británicos desde el próximo lunes", ha asegurado el presidente del Gobierno en la presentación del certificado digital UE covid, celebrado este viernes en FITUR. Pedro Sánchez, que ha querido repetir en inglés este anuncio "para que llegue a los medios internacionales" ha anunciado así la publicación de la orden que permite los viajes no esenciales de países que ya se consideran seguros sanitariamente, como Reino Unido o Japón, sin necesidad de haber sido vacunados ni restricciones de test ni cuarentenas.

De esta forma España confía en comenzar a recuperar a su principal mercado emisor de turistas, a pesar de que nuestro país sigue en color ámbar para el semáforo de movilidad elaborado por el Gobierno de Reino Unido (exige dos PCR y cuarentena de diez días al regreso). Además, sus autoridades siguen recomendando no viajar a España si no es necesario.

Certificado digital covid de la UE

Pedro Sánchez ha presentado también el certificado digital UE covid, acordado ayer en Bruselas, que "no es un pasaporte, no es un documento de viaje, no es un requisito, sino un mecanismo para facilitar la movildad, que se pondrá en marcha el 1 de julio".