Gema González, peluquería Nueva Imagen: "Si la luz sigue así, o abro de noche o saco a las clientas al sol"

Esta peluquera ha pagado este mes de julio 387 euros, el año pasado 220 en el mismo mes

Este jueves el precio medio de la luz ha alcanzado en plena ola de calor, los 115,8 euros por megavatio hora

Es el sexto récord consecutivo en lo llevamos de agosto

"Es un sufrimiento diario, la pandemia, el IVA y ahora la luz, es lo que nos faltaba. A este paso parece que lo que quieren es que cerremos. Así no vamos a poder sobrevivir", dice Gema González, propietaria de la Peluquería Nueva Imagen en pleno barrio de Salamanca de Madrid.

Tras seis récords consecutivos en lo que llevamos de agosto la subida de la luz está afectando y mucho a los negocios pequeños y no parece que vaya a tener un final cercano. Este jueves el precio medio de la luz ha alcanzado en plena ola de calor, los 115,8 euros por megavatio hora (MWh).

Ha pagado casi el doble en la factura de la luz

González ha comparado la factura que le han enviado ahora que abarca julio y los primeros días de agosto. "Asciende la broma a 387 euros, el año pasado pague 220. Es casi el doble", dice esta peluquera que se lo toma con bastante humor. "Si esto sigue así o abro de noche en ese horario tan bueno que han puesto para ahorrar o saco a las clientas al sol para que se les seque el pelo, no me queda otra", añade.

Gema Gonzlaez asegura que no puede bajar mas el consumo. Necesita los secadores, las planchas, la luz, el aire acondicionado, el alquiler, el seguro social, los productos y el IVA. Y eso que ella no lava las toallas. "Por suerte ahora no uso lavadora, las tengo de usar y tirar, cambié todo con la pandemia". Antes de eso hizo una inversión para cambiar todas las luces de la peluquería a luces de led, pero claro, ni con esas", explica.

Pandemia, IVA y ahora luz

"Con todo esto nos están ahogando. Con la pandemia no estamos funcionando al 100%, sino al 50%, yo he tendio que dar de baja a una trabajadora y todavía no la he repuesto. No podemos coger a toda la gente que teníamos antes. Además, llevamos meses pidiendo que nos bajen el IVA", se queja Gema.

"Desde la subida del IVA realizada en 2012 en el sector de la belleza, muchos centros de belleza, peluquerías y centros de estética nos hemos visto en peligro de cierre, ya que no podemos afrontar el pago de dicho impuesto". No se pueden subir los precios, por lo tanto, el margen de ganancia es mínimo, puesto que muchas veces ese margen es, precisamente, el 21%. Estamos hablando del sector servicio, por lo que piden que se reduzca el IVA al 10%, y así equipararlo con el resto de servicios de este sector.

Y no son los únicos. Negocios como talleres, panaderías, pizzerías, tintorerías han visto incrementado la factura de la luz entre un 30 y 40 % más desde el año pasado. La mayoría de los sectores se sienten desconcertados y no comprenden como los tramos de luz se incrementen en horario laboral, mientras que las franjas más asequibles se presentan cuando no están abiertos al público.

Trabajar de noche

Este restaurante madrileño ha pasado de pagar 210 euros a 287 en un mes. "La única solución es seguir trabajando de noche cuando la luz es más barata. Me acuesto a las dos de la mañana para volver a abrir a las 8:00 y seguir adelante", dice Antonio, su encargado.