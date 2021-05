Jaime G. Montalvo, economista, sobre el fin de la tributación conjunta: “No incentiva la incorporación laboral de la mujer”

R: La tendencia general es reducir los costes fiscales, es decir, reducir las deducciones que se incluyen en todos los impuestos, como el impuesto sobre la renta o el impuesto sobre sociedades. A simplificarlo y a hacerlo más claro y transparente . No necesariamente está en particular, en general hay un entramado de deducciones que se van introduciendo al cabo del tiempo. En los últimos tiempos se pretende hacer un impuesto más racional, menos de "pegotes" por en medio.

R: Tributando conjuntamente puedes aplicarte una deducción de 3.400 euros y con el cambio no se permite esta deducción. Por tanto, una familia que tenga una persona que trabaja y otra no y tributen conjuntamente perderán esos 3.400 euros de deducción . Durante mucho tiempo las familias con este nivel de rentas medio bajas han tenido en cuenta que cuando hicieran el impuesto sobre la renta tendrían esta deducción y ahora lo que se hace es quitarles la parte de la renta disponible.

R: Creo que el momento que se ha elegido para hacer este cambio, sin ninguna duda, no parece ser el más oportuno. Y no lo es por varios motivos. Primero, por campaña electoral, no es un buen momento para el que lo ha propuesto. Y también, porque en una situación como la actual, estamos aún intentando salir de la crisis del covid donde hay un montón de problemas y situaciones complicadas en las rentas familiares. Pues lo mismo que no es un buen momento para hacer un gran cambio en la renta en general, no lo es tampoco para hacer este pequeño cambio que parece quirúrgico pero tiene un efecto sobre determinadas familias. Hay que pensar que una medida como esta siempre hay que contrastarla con otras alternativas. ¿Hay alguna otra alternativa de poder reducir el gasto fiscal de manera más eficiente sin necesidad de afectar a la clase media o a la clase más trabajadora? Y esta es realmente la pregunta.