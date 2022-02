El BCE endurece su discurso y no descarta una subida de tipos este mismo año

No está en sus planes, pero no lo descartan. Algo así le pasa al Banco Central Europeo con la subida de tipos de interés que tendrá que llegar en algún momento de la recuperación económica. No estaba prevista para este 2022 pero la subida de los precios por encima de lo que se esperaba y de manera más prolongada puede que fuerce un cambio de planes. El IPC en la zona euro escaló en enero hasta el 5,1%, un nuevo máximo.