Bruselas no condicionará los desembolsos de este año a las reformas laboral y de pensiones

España puede recibir ya este año 19.000 millones de euros de los nuevos fondos europeos y para ello no necesitará presentar todavía las reformas que más espera Bruselas, la laboral y la de pensiones. Un alto funcionario comunitario explicó que entienden que “es crucial el consenso y el compromiso de los agentes sociales” en ese tipo de reformas. La Comisión Europea decidió este miércoles dar su visto bueno al plan de reformas e inversiones español, por lo que la pelota pasa ahora al tejado de los ministros de Economía y Finanzas, que podrían aprobarlo en su reunión del próximo 13 de julio. Si se cumplen esos plazos, Madrid recibirá a finales de julio 9.000 millones de euros, el 13% del total de las transferencias que le tocan a España . En diciembre, tras una serie de reformas que deben aprobarse como muy tarde a finales del tercer trimestre, llegarían otros 10.000 millones de euros.

Fuentes comunitarias explicaron en Bruselas que el plan español es “muy completo” e incluye una “importante lista de reformas e inversiones”. Las mismas fuentes indicaron que, desde su presentación a finales de abril y durante decenas de reuniones entre técnicos de la Comisión Europea y de varios ministerios españoles, “lo que hemos hecho con España es trabajar para asegurarnos de que todos los requisitos legales se cumplieran, no en discutir las reformas e inversiones en términos generales”.



El análisis de la Comisión Europea estima ligeramente inferior que el español el impacto macroeconómico del plan. Las fuentes consultadas lo achacan más a un tecnicismo que a diferencias de análisis. Madrid incluye en su análisis de impacto macro tanto las inversiones como las reformas estructurales consagradas en el plan. La Comisión sólo incluye las inversiones, no las reformas estructurales. El alto funcionario explicó que teniendo en cuenta esa diferente forma de hacer ese análisis, “las previsiones del Gobierno español son muy próximas, son lógicas”.



Bruselas considera que “el plan español incluye un amplio conjunto de reformas e inversiones que se refuerzan mutuamente y que contribuyen a abordar de manera eficaz la totalidad o un subconjunto importante de los retos económicos y sociales indicados en las recomendaciones específicas” formuladas a España en los ejercicios del Semestre Europeo de los últimos años.



La Comisión considera que el plan “aborda medidas en los ámbitos del empleo para reducir la segmentación del mercado laboral y mejorar las políticas activas del mercado de trabajo, así como medidas en el ámbito de la educación y las capacidades y las políticas sociales, incluido el apoyo a la resiliencia y la capacidad del sistema sanitario”. También que el plan “da respuesta en gran medida a las recomendaciones del Semestre Europeo en los ámbitos de la inversión en la transición ecológica y digital, la investigación, el desarrollo y la innovación, la producción y el uso limpios y eficientes de energía, las infraestructuras energéticas, la gestión hídrica y de los residuos y el transporte sostenible”.



El análisis comunitario entiende también que el plan “incluye medidas para mejorar el clima empresarial, con actuaciones importantes para mejorar la regulación, reducir la morosidad y reformas el marco de insolvencia y la contratación pública. También aborda las recomendaciones en el ámbito de las finanzas públicas, incluidas las reformas del sistema de examen del gasto, el sistema fiscal y el sistema de pensiones”.



Bruselas también considera que “los sistemas de control establecidos por España (para asegurar que el dinero se usa correctamente) se consideran adecuados para proteger los intereses financieros de la Unión. El plan aporta datos suficientes sobre la forma en que las autoridades nacionales prevendrán, detectarán y corregirán los casos de conflictos de intereses, corrupción y fraude relacionados con el uso de los fondos”.



Bruselas dio su visto bueno este miércoles a los planes portugués y español. Mañana jueves lo hará con los de Grecia y Dinamarca. Fuentes comunitarias contaron a NIUS en las últimas semanas que los primeros planes que iban a ser aprobados estaban entre los primeros que habían llegado a la Comisión y que habían recibido una valoración positiva. No en todos los casos se cumplieron esos requisitos. Durante meses los servicios de la Comisión tuvieron que discutir con algunos países, entre ellos Alemania, porque sus planes incluían demasiadas subvenciones y pocas reformas. O con otros para forzarles a reformas en algunos sectores, como el judicial en el caso italiano.