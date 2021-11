CEOE se descuelga del acuerdo sobre el mecanismo de equidad de las pensiones

Esta idea no gustaba a los empresarios pero sí convencía en principio a los sindicatos. El presidente de la CEOE ya declaraba hace unos días que "no era el momento" para subir las cotizaciones sociales. "Nosotros no tenemos derecho de veto de nada, pero tenemos el derecho a decir que no nos convence", argumentaba entonces el presidente de la patronal, Antonio Garamendi.