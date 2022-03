Los expertos proponen subir el IVA, ayudas a salarios bajos y un mínimo para el impuesto de Patrimonio

Meses de trabajo, más de ochocientas páginas y 108 propuestas para mejorar el sistema fiscal español. Pero atención: "Nosotros no hacemos una reforma fiscal, nos limitamos a analizar algunos aspectos", ha aclarado el presidente del Comité de Expertos, Jesús Ruiz-Huerta, tras entregarle el Libro Blanco a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

En cualquier caso, no es el momento de introducir grandes cambios. Lo ha confirmado la propia ministra y el grupo de expertos: hasta que no se consolide la recuperación económica, ahora bajo la incertidumbre de la guerra en Ucrania, no es conveniente tocar nada. "En un contexto así, es más difícil aplicar reformas", ha argumentado Ruiz-Huerta.