La decisión ‘verde’ de Maersk: la naviera que quiere ser tractor

La transición hacia un mundo libre de emisiones de CO2 no consiste solo en instalar más energías renovables. En ese camino, cientos de miles de empresas van a tener que tomar decisiones de inversión importantísimas para adaptarse . Si una naviera como Maersk quiere realmente llegar a 2050 con emisiones cero, tiene que tomar decisiones pronto: la vida útil de un barco ronda los 25 años.

La apuesta es inédita en el sector, básicamente porque todavía no está claro cuál será la mejor energía limpia para transportar mercancías por mar. Queda mucho por avanzar en las nuevas tecnologías. Maersk es el primero en tirarse a la piscina al comprar estos ochos barcos, que cuestan un 15% más, sin tener garantías sobre si habrá suficiente biometano para alimentarlos (y que, además, es el doble de caro).

“En 2024, cuando estos barcos estén navegando, sabemos que no habrá suficiente combustible verde para ellos. Pero si no le digo al mercado que estoy dispuesto a apostar por esto, entonces las energéticas no van a producirlo”, explican fuentes de la compañía.