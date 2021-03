Los descubridores del 'bucle negativo' de las finanzas, premio BBVA Fronteras en Economía

Parece mentira, pero durante años los modelos matemáticos que utilizan los economistas no tenían en cuenta el sector financiero. Nada de lo que ocurriera con el nivel de deuda de las empresas, su tamaño respecto al balance, o el negocio del sector bancario (incluidos movimientos financieros entre países) estaba incluido en el análisis. Ninguno de esos modelos supo pronosticar lo que ocurrió en la crisis financiera de 2008: una cruda constatación del pedazo de variable omitido en esas ecuaciones.

“Muchas instituciones financieras de las economías avanzadas habían seguido una estrategia de beneficios a corto plazo y asumieron grandes riesgos: invirtiendo en burbujas inmobiliarias con préstamos a corto plazo y exponiéndose a instituciones financieras poco capitalizadas”, argumenta el jurado. “ Lo que tienen en común la Gran Recesión, la crisis de deuda europea y la actual recesión Covid son unos balances débiles ” en las empresas, financieras y no financieras.

Aplicaciones de la investigación

Los estudios de estos economistas sirvieron de base teórica para todo el arsenal de medidas poco ortodoxas que se desplegaron a partir de la crisis financiera de 2008. Entre ellas, la compra de deuda por parte de los bancos centrales. “Había un soporte académico para explicar por qué esta política (el conocido como QE) no haría perder dinero a los gobiernos, sino que podría generar un ingreso, además de mejorar o mitigar la crisis", explica Kiyotaki.

Corrobora esta idea el que fuera presidente del banco central estadounidense en ese momento, Bernanke. "Ahora ya no nos acordamos, pero había muchas personas durante aquella crisis que argumentaban que aquello era un problema de Wall Street, que no era un problema para el resto de la economía. Yo estaba convencido de que una gran inestabilidad en el sistema financiero, incluyendo el colapso de una gran empresa, sería destructivo no sólo para los inversores y empresas de Wall Street, sino que tendría enormes implicaciones para toda la economía”. Los bucles se retro alimentaban y terminarían afectando a la actividad real.