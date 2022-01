La estafa masiva de fishing para robarte dinero de tu cuenta bancaria

"Mire señorita, estaba hablando con ustedes hace un minuto, cuando me han llamado para alertarme de que un hacker había usado mi cuenta para comprar criptomonedas".

-"Señora, el hacker es quien le ha llamado. Yo no le estoy pidiendo ningún dato suyo, le estoy diciendo que no tiene acceso a su cuenta y que vaya inmediatamente a una sucursal para que le digan cómo actuar".

Y vas al banco con media taquicardia y un susto importante. Y la sucursal bancaria como todo, tiene protocolo covid, y no puedes entrar cuando quieres y como quieres. Una vez solucionado el covid, la entidad financiera te explica todo, te restablece tu cuenta pero te obliga a ir a la policía para presentar una denuncia mientras te retienen el pago. Solo después de la denuncia policial hacen el reembolso de tu dinero en la cuenta corriente.

En la comisaria de policía a la que yo acudí este lunes había tres personas a las que les había sucedido lo mismo, i ncluido el policía que me tomó la denuncia, aunque el policía no llegó a pinchar en el link fraudulento.

Lo más importante de todo es saber que NO SE PUEDE PINCHAR EN NINGUN LINK DE TU BANCO, porque TU BANCO NO MANDA LINKS. Al igual que tu banco JAMÁS te pedirá ningún dato personal o de tu cuenta bancaria de forma telefónica. Para que te pidan los datos has tenido que llamar tú a la entidad financiera.