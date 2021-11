El Eurogrupo ya habla de inflación

Los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona no quieren un invierno del descontento por las subidas de precios. Los homólogos de Nadia Calviño y la vicepresidenta española trataron la tarde-noche del lunes en Bruselas los últimos datos de inflación, que cerró octubre, según Eurostat, en un 4,1% interanual. En septiembre había llegado al 3,4%. T odos los gobiernos saben que si esa subida de precios se mantiene puede tener efectos políticos tóxicos.

Las instituciones de la Unión Europea no parecen tener la misma urgencia. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, decía tras la reunión que habían discutido “los positivos datos económicos de la zona euro con las políticas monetaria y fiscal apoyando una fuerte recuperación”. También añadía: “Tenemos la confianza de que la alta inflación es transitoria”.

El mensaje de Lagarde muestra las diferencias de apreciación. El BCE y la Comisión Europea llevan desde verano diciendo que el auge de la inflación es temporal y que está provocada no por circunstancias estructurales o por la política monetaria o fiscal sino por una fuerte demanda post-pandemia y por problemas en las cadenas de suministros.

La única concesión que hacen fuentes comunitarias es la de reconocer que la inflación podría durar unos pocos meses más de lo previsto en verano y no empezar a bajar hasta primavera. Pero explican que si no se tiene en cuenta la subida de los precios de la energía la inflación sería inferior. Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, decía la semana pasada que la inflación bajará, pero que “la intensidad y la velocidad de la caída tal vez no sea la que esperábamos hace unos meses”.