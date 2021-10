Los expertos descartan una crisis energética, pero reconocen que la incertidumbre ha aumentado

La salida de la crisis económica que todo el mundo esperaba tras el fin de la pandemia está tropezando con más problemas de lo esperado. El rumbo sigue siendo de avance, nadie espera una recaída, pero un precio del gas disparado, unos problemas de suministro que se alargan y una inflación en niveles no vistos desde 2008 complican la recuperación.

“Lo primero que hay que decir es que estamos en vías de resolver el mayor problema que teníamos: el de la salud. El avance en la vacunación en España y la reducción de los contagios ha permitido una recuperación intensa, particularmente en el sector servicios. Esto no se está dando en otros países”, explica Miguel Cardoso, economista jefe para España en BBVA Research . “Habiendo dicho esto, es cierto que en las últimas semanas se ha incrementado la incertidumbre”.

Dudas ahora sobre cuánto durarán esos problemas que casi todo el mundo cree que siguen siendo temporales. Pero ya no está tan claro cuánto tiempo abarca lo temporal. Los banqueros centrales de los principales países decían esta semana: “no lo sabemos”.

Ahora mismo lo que más puede asustar es la subida del gas y su impacto en el precio de la electricidad. Y todavía no ha empezado el invierno, el momento de mayor consumo. En China, la fábrica del planeta, ha cundido el pánico con el gas. ¿Es que no hay bastante para sostener la recuperación? “El problema no es de cantidades sino de precios”, explica un experto del sector. “Hay suficiente gas, pero todos lo quieren para ya mismo. Los pozos pueden bombear, pero es cierto que ante el más mínimo problema técnico en el lado de la producción, la situación puede empeorar rápidamente”.