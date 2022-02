Cambio de tendencia: España comprobará hoy cuánto se encarece su deuda

Si este martes el Tesoro en lugar de cobrar tienen que pagar no será catastrófico. El mundo ya era así antes del covid y no pensábamos que nos estábamos hundiendo. "No descarto que se pueda entrar en terreno positivo o se acerquen más al 0%, en línea con la evolución del Euribor”, apunta Raymond Torres, Director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas.