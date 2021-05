El Gobierno descarta cerrar la brecha fiscal con Europa con las subidas de impuestos de 2023

“ No se puede decir a todo que sí menos a la parte que implica un esfuerzo. Hay que ser coherentes”. Ese ha sido uno de los argumentos más repetidos este lunes por la ministra de Hacienda, a la hora de defender las medidas fiscales (impuestos) que se incluyen en el Plan de Recuperación enviado a Bruselas.

“ Este país no puede ir a Europa y exigir 140.000 millones a nuestra disposición sin que nosotros también acometamos las reformas que son imprescindibles para ir acercándonos a la media de la zona euro de presión fiscal y recaudación”, argumentaba la titular de Hacienda.

Y eso es precisamente lo que se dice se ha hecho: comprometerse, pero sin cifras concretas ni plazos. Lo que sí ha dejado claro el Gobierno es que, por muchos planes que tenga de reforma fiscal, el ‘agujero’ de 86.000 millones no estará cerrado cuando termine 2023. Ese año, como pronto, entrarán en vigor las subidas de impuestos que se estudian.

Los impuestos de los que más se habla

Sin recuperación total no habrá subida de impuestos

El año 2023 elegido para la entrada en vigor de los primeros cambios fiscales no es casual. Es el momento en el que el Gobierno espera haber recuperado ya los niveles de actividad prepandemia. “Vamos a acompasar la recuperación. No habrá medidas fiscales que puedan lastrarla. Y si no llegamos en los momentos que hemos señalado, todo el calendario se mueve”, apuntaba Montero.