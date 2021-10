El Gobierno garantiza el suministro de gas argelino ante la escalada mundial de los precios

Todo en medio de la crisis diplomática del país magrebí con su vecino Marruecos , por donde pasan estos conductos del gas. Incluso ha ido acompañado por los presidentes de Naturgy, Francisco Reynés, y de Enagás, Antonio Llardén, "dos actores principales del sector", para el encuentro. Sin embargo, el ministro no ha especificado en qué condiciones se producirá el suministro .

¿Qué está pasando? Argelia ha anunciado que no renovará el contrato de suministro del Magreb-Europa -que expira el 31 de octubre-. Marruecos y Argelia están enzarzados en su enésimo conflicto diplomático.

Solución : Argelia dice que lo compensará aumentando hasta 10,5 bcm en noviembre la capacidad del que quedará funcionando, el Medgaz . De entrada, no parece suficiente para compensar el cierra del otro. ¿Sufrirá, entonces, España problemas de aprovisionamiento de gas?

En un informe de septiembre, el Oxford Institute for Energy Studies cree que no faltará gas, porque Argelia no suele bombear su capacidad máxima de suministro por ambos gasoductos.