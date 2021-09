El Gobierno "aclarará" el plan de ayudas directas a las empresas para "agilizar" su concesión

"El ritmo de despliegue varía mucho entre CCAA y no debería sorprendernos", ha explicado la ministra. Obedece a la diferente estructura económica de cada una de las regiones porque no todas se han visto afectadas de la misma manera por la crisis. Sin embargo, muchos sectores se han quejado de que el diseño de esas ayudas no ha favorecido la movilización del dinero: se exige tener pérdidas y facturas pendientes de pago. Los negocios que hayan conseguido estar al día con los pagos quedarían fuera de este programa.