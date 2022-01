El Gobierno se hace con el control del 'banco malo' y amplía las posibilidades para la vivienda social

En teoría, el objetivo de la sociedad sigue siendo el mismo: conseguir el mayor dinero posible por los terrenos, préstamos y viviendas que todavía tiene en su cartera . (El plan de negocio de hace diez años no fue del todo realista y la empresa pierde dinero). Pero el decreto ley además introduce un cambio que está por ver si será relevante o no:

Este concepto de 'valor social' no estaba en el origen y se añade ahora. A la SAREB, hasta ahora, lo único que le preocupaba era el precio al que vendía para recuperar el máximo del dinero público.

El ala de Podemos en el Gobierno siempre se ha mostrado muy partidaria de poder contar con un banco público para poder desarrollar/financiar políticas sociales. Bankia no pudo ser, a pesar de estar controlada por el Estado, porque se terminó fusionando con Caixabank. Y el 'banco malo' realmente no es un banco, sino más bien una inmobiliaria. Y la otra es que no está tan claro que tenga pisos/solares donde realmente hace más falta construir/tener vivienda social.