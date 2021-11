No hay impuesto sin ganancia: guía a las novedades de la plusvalía municipal por venta de inmuebles

"El lunes arreglo lo de la plusvalía, lo llevo al Consejo de Ministros, dicho y hecho". Con estas palabras se refirió la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al conocido como impuesto de plusvalía municipal. El lunes lo arregló, aunque no fue ella quien anunció los cambios aprobados por el Consejo de Ministros. La principal novedad es que los contribuyentes no pagarán la tasa si no obtienen beneficios de la venta de un inmueble.