El IEE aboga por reducir las cotizaciones sociales empresariales y eliminar el Impuesto de Patrimonio

Además, ven "necesario" eliminar el Impuesto sobre el Patrimonio que constituye una "excepción en el derecho comparado y que ha sido suprimido en la mayoría de los países por sus efectos nocivos sobre la economía". No obstante, sugieren que, en el caso de mantenerse el Impuesto sobre Patrimonio, debe establecerse un escudo fiscal, por el que nunca se tribute más de un 50% de la renta como suma de las cuotas de renta y patrimonio.

Frente a esto, desde el IEE creen que resulta "más razonable" no prohibir los modelos tributarios de los territorios que mejor desempeño alcanzan , que generalizar, a la fuerza, los de aquellos que peores resultados obtienen. Además, consideran que dicha armonización iría en contra de la corresponsabilidad fiscal.

"No es cierto el planteamiento de que algunas comunidades autónomas son paraísos fiscales porque en el ejercicio de su corresponsabilidad fiscal han reducido su presión fiscal normativa en la imposición patrimonial", han remarcado.

De todas formas, desde el IEE creen que no tiene sentido basar un sistema tributario en la imposición medioambiental puesto que su eficacia recaudatoria a largo plazo, si se diseñan adecuadamente, debe tender a cero. "El objetivo no es recaudar más. Los tributos medioambientales deben ser un instrumento para la mejora del medioambiente no son un instrumento de recaudación a medio o largo plazo", han señalado.