La imparable subida de los precios, principal preocupación del consumidor español

“Es cierto que puede tener un impacto en la confianza en los consumidores. La inflación puede generar cierta incertidumbre… Pero también hay una sensación de que esto es transitorio”, explica Andreu García, consultor del área de Análisis Económico y de Mercados de AFI. "Es verdad que no se esperaban los niveles que estamos viendo. Antes creíamos que el año podía terminar con un IPC en el 2,5% y ahora estará más cerca del 3%".

Que la subida sea transitoria no quiere decir que no tenga un impacto en el poder adquisitivo de los hogares: con el mismo dinero pueden comprar menos bienes y servicios. La subida de los salarios en los convenios colectivos ronda el 1,5%. Los sindicatos acuden este miércoles a la primera reunión para descongelar el salario mínimo con este dato como gran baza .

El argumento de que en 2022 la inflación no se espera que aumente tanto como este año no quiere decir que se recuperará la capacidad de compra. Si los productos que se están encareciendo estos meses no caen el año que viene, la pérdida de poder adquisitivo se consolidará.