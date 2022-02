La inflación no se traslada, de momento, a los salarios que solo suben un 2% en enero

Estos datos van a ser mirados con lupa a partir de ahora porque de esta moderación salarial depende que el Banco Central Europeo (BCE) no mueva ficha con los tipos de interés antes de tiempo. No es que los salarios no puedan subir, vino a decir la presidenta del BCE hace unos días, lo que no pueden es reaccionar ante una subida de precios que se insiste es temporal.