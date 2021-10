La letra pequeña desactiva las medidas estrella de los presupuestos del Gobierno

Pensiones que subirán de acuerdo al IPC (que todavía no se sabe cuál será). Las mínimas aumentarán un 3%. Los salarios de los funcionarios subirán un 2% . El importe para becas rozará los 2.200 millones. Habrá 1.465 millones para comprar más vacunas. 7.600 millones a políticas de empleo, incluyendo un fuerte empujón a la Formación Profesional (FP)…

Se introduce un tipo mínimo del 15% para el impuesto de sociedades (IS). Es decir, ninguna empresa podrá pagar menos de eso.

La ministra María Jesús Montero ha avanzado que se tocarán más cifras del IS una vez se conozcan las propuestas del grupo de expertos. Esto no será hasta febrero. "Hay que mejorar el impuesto de sociedades porque se ha ido quedando atrás en la recaudación si lo comparamos con el IRPF o el IVA. Y lo que no puede ser es que grandes empresas paguen menos que las pymes", defendía Montero.