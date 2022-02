La llegada del gas ruso a través de Ucrania no se detiene a pesar del conflicto

Putin invadía el país vecino, pero Europa seguía recibiendo su gas ruso a través de Ucrania (alrededor de un tercio del total) . Nada había cambiado. Business as usual y creciendo.

Este viernes se espera que la empresa pública Gazprom aumente sus envíos de gas a través de la red ucraniana. Son los compradores al otro lado, es decir empresas europeas, los que están aumentando las peticiones de combustible. Y es Ucrania la que sigue permitiendo que este gas llegue a los consumidores europeos. "Nuestra intención es continuar con el tránsito de gas hacia Europa. No pretendemos utilizar la energía como arma", aclaraba el operador ucraniano este jueves.

Que el conflicto armado y el abastecimiento energético recorran caminos paralelos no está garantizado. Putin aseguró hace unos días que sus compromisos de venta de gas con Europa no se verían alterados. Pero no se puede descartar nada y la propia reacción de pánico de los mercados apuntala esta idea: el gas llegó a subir un 60% este jueves.