Más allá de la visión de Sánchez y Casado, ¿cómo ha sido el año económico?

El Partido Popular opina que la gestión económica ha sido "terrible, incompetente y arrogante". "No entendemos ese falso triunfalismo", decía Casado. España no va bien porque estamos a la cola de la recuperación, esta reforma laboral no es la que necesita el país y ni de lejos está cumpliendo el Gobierno con lo prometido. ¿Escudo social? "La desigualdad se ha disparado y no se puede disfrazar esa tremenda realidad", aseguraba el líder de los populares.