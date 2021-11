Mauricio Claver-Carone: "España es fundamental para el desarrollo de Latinoamérica"

El BID tiene un presupuesto de más de 20.0000 millones de dólares para invertir en Latinoamérica y Caribe en proyectos de colaboración público privada que permitan a la región "no quedarse atrás y transformarse en una verdadera oportunidad". La pandemia del coronavirus ha impactado de forma sustancial en la zona, de hecho, Claver-Carone cree que supondrá que algo más de 50 millones de personas dejarán de ser clase media y se verán afectados de nuevo por la pobreza en estos países que "pese a los vaivenes políticos, en algunos de ellos, "con los que hay que convivir" , el futuro se presenta esperanzador".





En una conversación con Nius, minutos antes de acudir a una reunión con el Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el presidente del BID asegura que "España tiene que incrementar su peso en la institución financiera". España, con un 2% de participación tiene menos peso decisorio que Italia, y eso no parece muy razonable teniendo en cuenta que es el segundo país inversor en la región por detrás de Estados Unidos.



"Yo no tengo nada en contra de China, pero si alerto de que sus empresas no son transparentes, están participadas por su gobierno y tienen planteamientos políticos en algunos casos cortoplacistas, por ello es mi empeño personal que Estados Unidos y España sigan siendo los principales inversores en la zona", asegura.