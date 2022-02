El miedo a la inflación dibuja una recuperación menos intensa de lo previsto

Pensemos en la inflación como un virus. Los consumidores llevan unos meses notando los síntomas: ahí está el precio de la luz. Ahora se suman otros malestares como unos carburantes en máximos históricos y unos precios de los alimentos repuntando como no se veía desde hace catorce años.

El caso es que el alza sostenida de los precios ("transitoria", se insiste una y otra vez) se suma a lista de preocupaciones de las familias en un contexto en el que todavía quedan muchas incógnitas por despejar. "Creo que al problema de la inflación se añade una especie de efecto enfado. La gente puede llegar a sentir: ¿no me habías dicho que la subida de precios iba a ser transitoria?, y sentirse engañada. Es clave anclar sus expectativas para que la subida no se convierta en una espiral inflacionista", opina Matilde Mas, catedrática emérita de la Universitat de València y directora de proyectos internacionales del Ivie.