Los aranceles chinos se ceban con el vino australiano

Mientras tanto, los productores vinícolas están devastados. Hay regiones que dependen enteramente de este mercado y temen que ni siquiera el turismo sea capaz de salvarlo cuando se abran las fronteras australianas. “Me preocupan las regiones más dependientes de las ventas de vino a China y de las visitas de los turistas chinos”, cuenta Jeremy Oliver, escritor especializado en el sector. “Incluso una vez que los turistas chinos puedan entrar en Australia, bajo la reciente imposición de 5 años de aranceles punitivos por parte de Pekín, es muy poco probable que se sientan tan cómodos como antes para visitar y gastar en regiones cuyo vino no pueden llevarse de vuelta”, afirma.

É ste no es el único sector que está sufriendo las consecuencias de estas degradadas relaciones bilaterales , también hay sanciones contra otros productos australianos como la cebada, la carne de vacuno, el a lgodón, la madera, el azúcar o el carbón, pero ninguno está viviendo un revés tan exagerado como el del sector vinícola, especialmente, aquellos viñedos que llevan años operando para el gigante asiático. Los que peor lo están pasando son los productores del Estado del Sur de Australia (Barossa Valley), Nueva Gales del Sur (Hunter Valley) y Victoria. En muchos casos, los últimos 12 meses han servido para tirar por el desagüe el trabajo de 15 años en los que se beneficiaron del acuerdo de libre comercio entre China y Australia. Al desastre de perder a su mejor cliente se le unen dos años de inclemencias climáticas como los fuegos, episodios de granizo y la sequía que azota a algunas regiones.

La cronología de los eventos que propiciaron la ruptura de las relaciones comerciales entre Australia y China es larga y vivió su momento álgido en abril de 2020, en plena pandemia de Covid-19. Fue entonces cuando el Gobierno australiano hizo un llamamiento para realizar una investigación independiente sobre el origen del virus en Wuhan. El 26 de abril, el embajador chino en Canberra, Cheng Jingye, realizó unas declaraciones con denominación de origen. “Tal vez, la gente de a pie se piense dos veces por qué debe beber vino australiano o comer carne de vacuno australiana”, afirmó al Australian Financial Review. Sus palabras dejaron a varias industrias tiritando antes de helarse cuando el cobijo chino desapareció definitivamente en marzo de este año. El día 26, Pekín confirmó que el incremento arancelario sería largo. Aquél fue el día en que China se cobró todas las facturas pendientes.

Una de ellas fue la de la visita del primer ministro australiano, Scott Morrison, a Japón en noviembre de 2020 para firmar acuerdos en materia de defensa.

“No hace falta ser un genio de la diplomacia para comprender la perspectiva china. Y si no creen que la historia importa, vayan a Nanjing, como yo he hecho, en el aniversario de la masacre japonesa que comenzó allí en diciembre de 1937”, añade Oliver.