Los precios no subieron un 6,7% en 2021 sino un 3,1%: la diferencia entre tasa interanual y media

"Lo que ocurre es que el dato medio del año ahora no te interesa . Está desconectado un poco de la realidad del presente", explica Manual Alejandro Hidalgo, profesor de la Universidad Pablo de Olavide y senior fellow en EsadeEcPol. "Lo normal que es la media y la interanual no difieran mucho, salvo variaciones extrañas".

Los próximos meses serán determinantes. Queda por ver si las empresas trasladan o no (y en qué medida) el aumento de costes por la crisis energética y de suministros.

Pero en los meses de octubre, noviembre y diciembre el IPC se disparó hasta niveles que no se veían desde 1992, un 6,7%. Sin embargo, la media de la inflación del año, que es el dato que se utiliza para realizar previsiones, se sitúa en menos de la mitad: un 3,1% .

Esa cifra recoge de manera algo más equilibrada lo que ha ocurrido con los precios en 2021 pero no refleja la locura de IPC que hemos vivido en los últimos meses. Las medias tienen también su problemática:

Dada la elevada volatilidad, los expertos creen que es mejor fijarse en qué ha pasado este mes respecto al anterior, la tasa mensual. Es la cifra que mejor refleja lo que ocurre en el presente porque no arrastra nada del pasado. En diciembre fue del 1,3%. "La luz sigue subiendo pero otros producto han mejorado. Si uno se fija solo en la interanual, la conclusión es que la situación empeora. Pero en intermensual lo peor fue en octubre y no hemos repetido un subidón", argumenta Hidalgo. "Eso no quiere decir tampoco que la inflación haya pasado".