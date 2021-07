Qué ocurre si presentas la declaración de la renta fuera de plazo: sanciones y recargos

Ahora, finalizado el periodo para presentar el modelo del IRPF correspondiente, se le abre el plazo a Hacienda para revisar quiénes no han cumplido con su compromiso. Hasta 2025 tienen los expertos fiscales del organismo público para detectar a esas personas y tomar medidas. Lo más habitual es enviar un requerimiento de pago e iniciar después un proceso sancionador. ¿Te puedes librar del castigo de alguna manera? ¿Qué consecuencias hay?

Cuando la propia Hacienda debe devolverte dinero, y no cumpliste en el plazo, tendrás que pagar una multa que ascendería a los 100 euros, aunque esta cantidad se podría reducir a los 75 euros, si no se recurre el resultado y la persona paga a tiempo. Tenlo en cuenta antes de recurrir, no sea que al final te toque pagar.