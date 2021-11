La Reserva Federal comienza a retirar estímulos monetarios ante la subida de los precios

El presidente de la Fed, Jerome Powell, lleva semanas adelantando este movimiento de tapering que no conlleva de momento una subida de los tipos de interés, que se mantienen entre el 0% y el 0,25%. Al igual que en el caso europeo, donde los precios no han subido tanto como en EEUU, el banco central estadounidense ha decidido no mover ficha todavía en relación al precio oficial del dinero.