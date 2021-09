Una revisión inédita del PIB complica la recuperación y los presupuestos de 2022

"Una cosa muy rara". "Algo inédito". "Un shock numérico". Los analistas recurrían a estas expresiones para definir lo ocurrido con el dato de crecimiento de la economía española. Es como si uno va en un tren a 280 kilómetros por hora (o eso marca el panel informativo) y resulta que al rato le dicen que no, que eran sólo 110 km/h y que por ese motivo la llegada se retrasa. Algo parecido ha ocurrido con la recuperación económica. El dato del PIB del segundo trimestre ya no es el 2,8% que había calculado en julio el Instituto Nacional de Estadística (INE), sino un 1,1%. Traducido en millones: son cerca de 5.500 millones de PIB menos. Es una corrección sin precedentes.

Esta revisión de un dato de PIB, nunca vista hasta ahora, no podía llegar en peor momento para el Gobierno. El mayor inconveniente es que en los próximos días presentará unos presupuestos basados en unas cifras que muchos no se van a creer. En el terreno político no va ayudar nada este error de cálculo del PIB.