Los salarios en España solo han subido un 1,8% en lo que llevamos de siglo

Hay que aclarar que los datos tiene alguna pega: parten de la contabilidad nacional no de cifras de sueldos. Eso quiere decir que se calculan utilizando cuál ha sido la remuneración total de asalariados de la economía en relación al número de personas trabajando a tiempo completo. "Incluye además otras partidas como prestaciones por desempleo, así que no son estadísticas de salarios pero mucha gente las utiliza como una aproximación a los salarios reales", explica Juan F. Jimeno, profesor de la Universidad de Alcalá (Madrid).

El Gobierno aprueba este martes una nueva subida del salario mínimo hasta los 1.000 euros brutos al mes, un 3,6%. Desde el año 2019 el SMI se ha incrementado en un 36% y aunque sus efectos no están del todo analizados, según muchos expertos, lo que sí parece claro es que ha afectado a la distribución de los salarios de nuestro país.

Otra forma de comparar salarios es fijarse en los niveles de cada país. Para poder hacerlo hay que realizar dos ajustes: inflación y paridad de compra (porque no es lo mismo vivir en Berlín que en Madrid). En ese caso, si nos comparamos con otros grandes países europeos, la brecha no ha hecho más que crecer desde el arranque del siglo.

Partíamos casi igualados con Francia e Italia en el año 2000, pero ahora estamos un 20% por debajo del nivel de salarios del país vecino si tenemos el dato de cierre de 2019. Respecto a Alemania, la brecha salarial es todavía superior, un 38% (39.055 vs 54.041).

Muchos economistas suelen señalar al factor productividad para explicar gran parte de esta divergencia en la marcha de los salarios en España. La teoría lo que dice es: si no eres más productivo y subes sueldos, entonces pierdes competitividad y vendes menos. Las empresas españolas se han agarrado a esta idea durante años.

La medición de la productividad es también algo compleja y existen diferentes aproximaciones. Lo que dicen los datos es que este indicador no está estancado en nuestro país. ¿Por qué no suben entonces los salarios? Porque parte de esa ganancia es ficticia fruto de épocas de destrucción de empleo y no de verdaderas mejoras de la productividad.