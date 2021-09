Evergrande: una burbuja inmobiliaria como la española, pero a lo grande

Este jueves la inmobiliaria, la segunda mayor del país, tiene que devolver 84 millones de dólares de deuda y ya ha dicho que no tiene dinero

El principal riesgo de la crisis de Evergrande es que se traslade a todo el sector del ladrillo y termine afectando al crecimiento de China

La situación de esta empresa es un reflejo de haber vivido una burbuja inmobiliaria "de manual"

“Las casas son para vivir, no para especular”. Muchos recordarán estos días este eslogan del presidente chino Xi Jinping en el 19 Congreso de su partido hace ahora cuatro años. La más que probable caída del gigante del ladrillo Evergrande se convierta en una prueba de que parte de ese objetivo no se ha podido cumplir.

Que el mercado inmobiliario chino estaba inflando una burbuja al más puro estilo capitalista, es decir, a base de deuda y especulación, es una advertencia que se viene escuchando desde hace bastante tiempo. En un boom es difícil establecer a partir de qué precio una vivienda refleja realmente lo que vale o está sobrevalorada. El caso es que en China todo es de tamaño gigantesco. Evergrande tiene 400 millones (¡millones!) de metros cuadrados de suelo edificable.

Como en el caso español, la burbuja se alimenta de pedir dinero prestado y venga a construir más. En cuanto falla esa tubería de la financiación y los precios no aguantan el ritmo de subida, los apuros comienzan a aparecer.

¿Qué está pasando? Evergrande es la segunda inmobiliaria del país pero la más endeudada del planeta de ese sector. Su deuda representa cerca del 2% del PIB Chino, o si barremos para casa, sería como un 25% de nuestra economía. El problema inminente es: “Este jueves vence un bono en dólares por 84 millones de dólares. Y la compañía ya ha dicho que no va a pagar”, explica Aleix Amorós, asesor externo en un fondo inversión. "Será el primero que no se paga y de facto significa la bancarrota". Este analista ha escrito un hilo en Twitter muy ilustrativo sobre el caso.

¿No hay dinero para pagar 84 millones? En realidad, sí. En caja la empresa tiene 15.000 millones de dólares, según Amorós. "Pero no pueden utilizar ese dinero para pagar la deuda porque tienen 1,7 millones de pisos en construcción. Necesitan esos fondos para terminarlos. Si centran el dinero en pagar la deuda no los terminan. Es evidente que de forma natural este problema no se va a resolver".

Y entonces… Entonces es posible que declare una suspensión de pagos, que llegue a un acuerdo con los bancos/acreedores para renegociar pagos, que se hagan quitas, que el Gobierno chino tome cartas en el asunto...

Los problemas vienen de lejos. Ya con una acción en caída en 2020, porque los inversores ya se veían venir la explosión de la burbuja, Evergrande comenzó a tener problemas de liquidez. "Un grupo de inversores con derecho a forzar un reembolso de $13.000 millones de deuda ponen en jaque la viabilidad de la firma", recuerda Amorós. La empresa renegoció y salvó la situación pero no era más que una patada hacia adelante para ganar tiempo. ¿Suena algo al caso español? El Gobierno chino trató de acotar este riesgo en el sector justo hace un año fijando una sería de líneas rojas. Evergrande se situaba por encima de esos indicadores de peligro.

De manual. Lo que ha ocurrido en China “es una burbuja inmobiliaria de manual”, asegura Antonio Carrascosa, el que fuera director del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (el FROB). “Se parece mucho a nuestra crisis porque hay mucho crédito, mucha sobreexposición al ladrillo, subida de precios… Y ahora el problema está en el activo. En esos terrenos y pisos que tiene Evergrande no valen lo que dicen las cuentas. Están sobrevalorados y hay que ajustarlo. ¿Quién va a asumir las pérdidas?”. También los bancos han jugado su papel, aunque en el caso chino no hay cajas de ahorro. "Ha habido mala gestión claramente del riesgo de crédito de los bancos. No han calibrado bien" opina Carrascosa. "No se aparta demasiado del caso español".

El tamaño de la burbuja. Hace meses que hay señales de que el negocio del ladrillo ya no es lo que era en China: los precios no suben tanto y las ventas incluso caen en algunas zonas. El problema más acuciante lo tiene Evergrande, pero el resto de empresas inmobiliarias no son ajenas a estas dificultades. Si es una burbuja y hay que ajustar precios todo el mundo va a perder dinero. El caso es que en China el sector de la construcción supone casi un 30% del PIB. Está sobredimensionado. En España, en el momento álgido de nuestro boom el ladrillo representaba el 10% de la riqueza. En China es el triple.

¿Es como Lehman Brothers? Las autoridades estadounidenses dejaron caer este banco de inversión en 2008. En parte para dar una lección al resto: si te metes en problemas, no vengas luego a pedirme ayuda. Pero esta decisión provocó la mayor crisis financiera desde 1929 porque había muchas interconexiones entre bancos de muchos países. Se desató un efecto en cadena. En el caso de Evergrande, si se deja caer (y eso está por ver), los principales afectados serán bancos chinos. El colapso no tendrá el mismo poder, a priori, de ramificarse por otros países. Eso no significa que haya inversores extranjeros (fondos de inversión) con bonos de Evergrande en su cartera. "Estarían perdiendo cerca de un 70% de su valor", apunta Amorós. El daño depende de la exposición y el tamaño del fondo.

Todo queda en China. Que el colapso de Evergrande no genere un problema financiero de primera magnitud no quiere decir que el resto del mundo esté a salvo. Si un sector que representa el 30% del PIB se tiene que ajustar, el crecimiento del gigante chino se resentirá. Hablamos de uno de los principales motores de la economía mundial. Que China crezca menos sí tiene un potencial efecto. Esa menor actividad tiene muchas derivadas y entre ellas está que el país, por ejemplo, reducirá compras de bienes y servicios en el exterior (eso afecta a las exportaciones de terceros países hacia China).

Pequeños inversores atrapados. El impacto en el mercado interior puede resultar problemático y generar otras derivadas más complicadas de gestionar políticamente. Según el diario 'Financial Times' muchos miles (o millones) de personas han invertido ahorros en la compañía. Las cifras en China son más complicadas de conocer, pero el caso podría parecerse mucho al de la venta de preferentes en nuestro país. Además Evergrande tiene una larga lista de proveedores (empresas de cemento, acero y todo tipo de materiales de construcción) a los que debe mucho dinero. Si no lo recuperan, estos negocios también sufrirán. Lo mismo que ocurrió en España con las empresas de ladrillos, puertas, ventanas… Muchas tuvieron que cerrar por impagos de inmobiliarias y constructoras.