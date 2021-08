La preocupación política y social por el medioambiente despierta el apetito por los bonos verdes

Si es verde, ¿es más caro? No necesariamente. España no tendrá que pagar más intereses a los inversores por vender estos bonos, aunque no se sabrá hasta que se emitan los primeros. Justo puede ocurrir lo contrario si nos fijamos en el caso alemán: "los bonos verdes pagan dos o tres puntos básicos menos", explica Salvador Jiménez, consultor del área de Análisis Económico y de Mercados de Afi. "Pero la diferencia no es tan relevante hoy por hoy".