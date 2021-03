Mònica Roca, elegida primera mujer presidenta de la Cámara de Barcelona

La presidenta en funciones de la Cámara de Barcelona, Mònica Roca , ha sido elegida este lunes nueva presidenta de la corporación de derecho público en su pleno extraordinario, convirtiéndose en la primer mujer al frente de la entidad este 8 de marzo , coincidiendo con el Día de la Mujer: "No hemos venido a politizar la Cámara, hemos venido a trabajar para el país".

No obstante, tratará de alejar sus discursos de los tintes políticos de Canadell : "Os pido que, si alguna vez hay algún acto o alguna declaración que pueda tener una connotación política, porque es difícil que nada esté limpio de política, os pido que, en defensa del tejido empresarial que defendemos de esta cámara, todos y cada uno de nosotros también estemos", ha añadido. Roca estará al frente de la entidad hasta mediados de 2023 , dos años que estarán marcados "por el consenso, la perseverancia y la ilusión", según ha prometido: "Perseveraré en la búsqueda del consenso".

También se ha preguntado cuántas empresas se podrían haber salvado si Cataluña "no tuviera déficit fiscal": ha sostenido que los 2.600 millones de euros que la Cámara reclama al Gobierno de los 11.000 millones anunciados para sectores afectados son muy inferiores a los 16.000 del citado déficit. Para ella, no reclamar este dinero es hacer política: "No pedir dinero, lo que pertenece a estas empresas y que habría evitado cierres de empresas, también es hacer política; política en contra de Cataluña".