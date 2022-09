La DGT reacciona con 300 nuevos radares al paulatino incremento en la siniestralidad

“Esto viene de cuando se empieza a hablar de implantar el pago por uso en las autovías, en las vías desdobladas. Entonces se va a desincentivar el uso de las carreteras seguras porque se va a cobrar por su uso. El tráfico se va a llevar a las carreteras secundarias. Eso va a producir un desplazamiento del tráfico de las vías de pago a las que no son de pago. Y las que no son de pago, las vías de doble sentido, son mucho más peligrosas. Entonces la DGT se da cuenta de que donde tiene el 75% de los radares, las autovías, -que es donde se produce sólo el 10% de los accidentes- se va a vaciar de coches. Así que alguien piensa que habrá que poner radares en esas otras carreteras […] Los radares de tramo se ponen y te olvidas de ellos, porque no necesitan un operador o una patrulla de la Guardia Civil, sólo hay que señalizarlos. Pues este es por el que van a optar. Van a llenar las carreteras secundarias de radares de tramo. Pero entonces alguien se acuerda de que en adelantamientos está permitido superar la velocidad máxima permitida en 20 kilómetros. Y que si alguien adelanta en un tramo vigilado va a superar la velocidad del tramo pero no se le puede denunciar, porque legalmente puede superar el límite si está adelantando. Entonces dicen “pues quitamos el permiso de los +20 km/h”. Ese es el criterio, quitamos el +20 km/h. El mismo Pere Navarro ha dicho que eliminar este permiso facilitará poner radares de tramo”.