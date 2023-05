Francia dificultará las subvenciones estatales para coches eléctricos a los modelos no europeos

Macron pretende poner coto al hecho de que aproximadamente el 40% de los subsidios abonados en los primeros tres meses de este año hayan ido a parar a coches fabricados en China. Como en el resto de la UE, España incluida, los fabricantes de eléctricos estadounidenses y chinos se benefician de las ayudas estatales nacionales, que en su caso son de 5.000 euros y se abonan solo a los de menor coste de 47.000 €. “Esto no significa que seamos proteccionistas. No vamos a cerrar el mercado. Pero no queremos utilizar el dinero de los contribuyentes franceses para acelerar la industrialización no europea”, dijo el presidente en su discurso. Su meta es conceder esos incentivos de un modo “más selectivo”, para promocionar la producción de este tipo de modelos y de sus baterías en Europa. Recordemos que marcas como Alpine, Citroën, Dacia, DS, Renault, Peugeot... son de origen o están en manos de grupos de capital francés.