45 años de Ford en España gracias a la intervención de un Juan Carlos I ahora envuelto en polémicas

El motivo no es otro que los 45 años de la inauguración de la planta de Ford en Almussafes, que acaban de cumplirse hace no muchos días, y en la que don Juan Carlos tuvo un papel destacado. Estas son las bazas que jugó el ahora rey emérito para que una empresa tan importante y que tanta riqueza económica ha reportado a nuestro país recalase aquí.